Julen Lopetegui dejó Real Madrid luego de caer 5-1 a manos del Barcelona por LaLiga Santander. El entrenador no dio la talla en el Santiago Bernabéu tras pasar por la Selección de España; se fue por la puerta falsa de la 'Casa Blanca', aunque a partir del mes de enero podría tener un nuevo club en el mercado de fichajes del invierno europeo.

Según reporta este lunes el medio portugués O'Jogo, Julen Lopetegui es el máximo favorito para ponerse el buzo de la Roma en el mes de enero. Y es que el elenco de la capital italiana y uno de los más tradicionales de la Serie A no la pasa nada bien en la actual temporada.

Si bien es cierto que la Roma viene de vencer, aunque con sufrimiento, 3-2 al Genoa en el Estadio Olímpico, marcha fuera de la pelea por llevarse el torneo local. Está en el sexto lugar con 24 puntos, a 22 unidades del líder Juventus.

El destino del técnico Eusebio Di Francesco pende de un hilo en el elenco romano debido a sus irregulares actuaciones. En octavos de final de la Champions League se verá las caras ante Porto.

No obstante, Julen Lopetegui no es el único para llegar al ex cuadro del ídolo viviente Francesco Totti. Paulo Sousa, Leonardo Jardim (ex AS Mónaco) y Laurent Blanc tambíén están en el bombo.