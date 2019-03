Para que acompañe a Cristiano Ronaldo: Juventus prepara gran 'bombazo' con fichaje 2019-20

En Juventus están más que felices luego de la tremenda exhibición de Cristiano Ronaldo el último miércoles ante Atlético de Madrid por la vuelta de octavos de la Champions League. Con un triplete, el portugués eliminó al cuadro colchonero y ante ello la dirigencia bianconera ya planean los fichajes para potenciar su delantera.

Este jueves, la prensa italiana reporta que Juventus tiene toda la intención de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé, delantero y una de las figuras del PSG. El diario Tuttosport tiene esto como portada.

"Harán lo imposible para llevarse a Mbappé", es lo que apuntan, poniendo al jugador francés en un montaje junto a Cristiano. Se indica que el encargado de acercarlo a la ciudad de Turín será el director deportivo de la Vecchia Signora, Fabio Paratici.

No obstante, el vigente campeón de la Serie A no la tendrá nada fácil para hacerse con los servicios del ex AS Mónaco. Real Madrid lo tiene en la mira y Zinedine Zidane lo pidió al presidente Florentino Pérez.

De otro lado, en Juventus solo aguardan al viernes, fecha en la que conocerán a su rival por la ronda de los cuartos de final de la Champions.

Esto pone la prensa italiana sobre Kylian Mbappé y Juventus. (Tuttosport) Esto pone la prensa italiana sobre Kylian Mbappé y Juventus. (Tuttosport)

