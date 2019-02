"Su aventura en la Juventus ha terminado": Allegri, camino a despedirse

Se especula que la Juventus y Massimiliano Allegri se reunirán en abril para definir los términos para no seguir en Turín, pero Giovanni Galeone, el máximo confidente del técnico italiano, ha confirmado que Allegri no seguirá una temporada más. Su tiempo y experiencia bajo el mando de la ‘Vecchia Signora’ ha culminado y ahora emprenderá nuevos retos profesional, aunque no revela ni club ni liga en donde Allegri desea continuar en 2019.



En una entrevista con la radio ‘Kiss Kiss’ de Italia, con sedes en Roma, Milán y Nápoles, Galeone ha asegurado que Allegri no continuará bajo el mando de la ‘Juve’. "Más allá de cómo irá la aventura en la Champions League, creo que su aventura en la 'Juve' ha terminado". Por tanto, si se tiene en cuenta las referencias de Galeano en Italia, todo apunta a que la Juventus buscará nuevo técnico y 'Max' emprenderá un nuevo camino.



Asimismo, Galeone también ha recordado que "rechazó al Real Madrid en verano" por continuar en la Juventus en la presente temporada, teniendo a Cristiano Ronaldo como su principal refuerzo en el pasado mercados de fichajes en Italia y Europa.



Aun con todo, la prensa italiana apunta que el club y su entrenador se juntarán en un par de meses y que de acabarse la relación contractual será de manera amistosa. La realidad es que la labor de Allegri es intachable en sus cinco temporadas en el club turinés. Ha conseguido cuatro ligas, cuatro copas italianas y dos finales de la Champions League.



