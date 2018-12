Estamos a poquísimas días para que se abra el mercado de fichajes de enero 2019 del invierno europeo. Los grandes clubes del Viejo Continente alistan la billetera e Isco y Paul Pogba son solo algunos de los nombres que están dentro de la agenda de, por ejemplo, la Juventus de Turín.

Así lo apunta este lunes el diario italiano Tuttosport tanto en su edición impresa y digital. El citado medio indica que la dirigencia de Juventus aún no decide si irá con todo por Isco o por Paul Pogba. Lo cierto es que uno de estos se podría poner la camiseta bianconera.

Por el lado de Pogba, este ya sabe lo que es vestir los colores de la Vecchia Signora. Llegó a Turín a mediados de 2012 y se quedó allí hasta 2016, ganándolo todo a nivel local y disputando una final de la Champions League en Berlín contra Barcelona.

Por otra parte, no es la primera vez que 'Magisco' despertó el interés de la 'Juve'. Ya lo quiso para el mercado de fichajes de mitad de este año, pero el ex DT del Real Madrid, Julen Lopetegui, le dijo a su directiva que no negociaran por él.

Para el portal especializado Transfermartk, Paul Pogba tiene un valor de 80 millones de euros, en tanto que Isco vale 75 millones para llevarlo camino a Italia por primera vez.