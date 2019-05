¡Para estar más 'Allegri'! Los candidatos al banquillo de la Juventus que ilusionan a todo Turín [FOTOS]

La Juventus de Turín anunció este viernes que su entrenador Massimiliano Allegri no estará al mando del equipo campeón de Italia la próxima temporada. El italiano de 51 años habrá estado cinco temporadas al frente de los turineses con un balance espectacular: cinco títulos de liga, cuatro Copas de Italia, dos Supercopas nacionales y dos finales de Champions League.



El DT tuvo varias reuniones el miércoles y el jueves con los dirigentes del club turinés, lo que parecía acreditar la idea de un desacuerdo entre las partes, que habían asegurado sin embargo que Allegri iba a quedarse. Tras la eliminación de la Juventus por el Ajax de Ámsterdam en cuartos de final de la Champions, Massimiliano y su presidente Andrea Agnelli habían declarado que no harían cambios la próxima temporada.



Motivo por el cual, Allegri y el presidente del club, Andrea Agnelli, darán explicaciones sobre su ruptura el sábado en una conferencia de prensa, pero el fiasco en la Champions parece ser el principal motivo de esta decisión, insiste la prensa italiana. ¿Quién será el sucesor? Las lista de candidatos es amplia, y aquí te la mostramos. No te pierdas esta galería.



