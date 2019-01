De Inglaterra a la Juventus: el crack que está cerca de jugar con Cristiano Ronaldo

Aaron Ramsey termina contrato con el Arsenal al término de la presente temporada y no renovará con los ‘Gunners’. Ante esa postura, muchas informaciones colocaron a la Juventus de Turín como gran candidata e interesada en firmar al galés, algo que ha terminado por confirmar Fabio Paratici, director deportivo de la entidad italiana.



“Sí, estamos interesados en Aaron Ramsey”, indicó Parataci a Sky Sports en Italia, aunque si bien es cierto que lo afirmó, también matizó que “es un excelente jugador. Durante años ha estado rindiendo a un altísimo nivel. Su contrato está terminando y estamos atentos a los posibles avances. Pero en este momento es un jugador del Arsenal. Ya veremos qué pasa, no somos los únicos que lo siguen”.



El mismo medio con el que habló el director deportivo de la Juventus también aseguró que el destino favorito para el propio Ramsey es nada menos que la ‘Vecchia Signora’, por lo que deberían torcerse mucho las negociaciones para que ambos no cierren un acuerdo.



Aaron Ramsey prácticamente ha jugado toda su carrera en el Arsenal. El galés lleva once temporadas con los ‘Gunners’ y esta sería la última para él. También ha jugado una temporada para el Cardiff City y el Nottingham Forrest.