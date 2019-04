Prepara sus maletas: Gianluigi Buffon podría volver a la Juventus al final de la temporada

Gianluigi Buffon y la Juventus , una relación que perduró, perdura y perdurará toda la vida. El golero italiano es leyenda viva del equipo que acaba de salir campeón por octava vez consecutiva de la Serie A de Italia (en las que él fue partícipe las primeras siete veces) y ahora podría regresar al club de sus amores. Este regreso del 'hijo pródigo' se daría en el caso que el guardameta de 41 años no renueve con el PSG.

El guardameta e ídolo 'bianconero' regresaría a la Juventus, según Sport Mediaset. Dicho medio menciona que, en caso de no ampliar el contrato que actualmente le une con el campeón de la Ligue 1, el italiano podría hacer las maletas y volver a Turín. Pero no sería para atajar directamente, pues lo haría como miembro del staff con el beneplácito de un Andrea Agnelli con el que mantiene una notable relación.



El excampeón del mundo en el 2006 se marchó al PSG en busca de nuevos aires sintiendo que ya había culminado su fanástico y exitoso ciclo en la Juventus. En el club de sus amores, jugó 17 temporadas y fue campeón de la liga en nueve ocasiones y una vez de la Serie B, cuando la Juventus jugó la segunda de Italia en la temporada 2006-07. En total, sumó 19 títulos en su estadía en Turín, en la que jugó dos finales de Champions League que le fueron esquivas.



En el club de París conquistó la Liga y la Supercopa de Francia, aunque no ha jugado regularmente. El golero italiano suele alternar en la Copa de Francia y en la Champions League, pero los parisinos fueron eliminados del torneo a manos del Manchester United (que acabaría fuera de competición a manos del Barcelona de Messi).



