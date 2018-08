Si pensamos en una lista de leyenda en Juventus , definitivamente tiene que estar Claudio Marchisio. El centrocampista que ingresó al club a los 7 años debutó en el 2006 y no se movió más, hasta el día de hoy que decidió rescindir contrato con el club luego de 25 años.

"Se cierra hoy la historia de Claudio Marchisio con el Juventus , tras la rescisión consensuada del contrato", anunció la 'vecchia signora' en un comunicado publicado el último día del mercado de fichajes italiano.

El jugador de 32 años consiguió en su estadía 'bianconera' anotar 37 goles, conquistando siete ligas italianas, cuatro Copas Italia y tres Supercopas nacionales.

Por medio de sus redes sociales, el Marchisio hizo oficial su decisión y se despidió de los fanáticos que lo acogieron.

"Mil pensamientos y mil imágenes me han acompañado toda la noche. No puedo parar de mirar esta fotografía y estas rayas (blancas y negras) con las que he escrito mi vida de hombre y futbolista", escribió el jugador.



"Amo esta camiseta, hasta el punto de que, a pesar de todo, estoy convencido de que el bien del equipo viene antes. Siempre. En un día duro como este me agarro fuerte a este principio. Sois la mejor parte de esta maravillosa historia", agregó