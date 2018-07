El primero objetivo fue Cristiano Ronaldo y el segundo lo es Paul Pogba. Aquel jugador que se ganó un nombre en el fútbol mundial en la Juventus puede volver a Turín, si es que la ‘Vecchia Signora del Calcio’ logra vender a tres jugadores para afrontar un fichaje de calidad – necesario – para conquistar la Champions League en la siguiente temporada. ¿Llegará?



De acuerdo al diario ‘Daily Mirror’, la institución turinesa quiere de vuelta a Paul Pogba tras venderlo hace dos temporadas al Manchester United. A cambio de 105 millones de euros, el volante de la Selección de Francia se convirtió – en su momento – en el fichaje más caro de la historia, aunque definitivamente no lo será si termina llegando al fútbol italiano.



¿Cómo afrontará esa contratación la Juventus? Vendiendo jugadores. ¿Los elegidos? Gonzalo Higuaín, Daniele Rugani y Miralem Pjanic. El último ya habría dicho que quiere cambiar de equipo y espera que lo vendan en este mercado de fichajes, mientras que el primero y el segundo aún no se han expresado con respecto a los rumores que hay en Italia.



De acuerdo a medios ingleses, Mourinho le hadado carta abierta para que se busque club tras su buen Mundial, aunque no es fácil invertir más de 100 millones por un jugador que no mantiene regularidad. Solo en Italia, Pogba llegó a ser ese crack y, por eso, su sueño de regresar al Calcio. ¿La Juventus será quien se lleve todos los flashes en este mercado?