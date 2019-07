¿Irá a la Juventus? La conclusión del Inter de Milán sobre Mauro Icardi en el mercado

En conferencia de prensa en la presentación de Antonio Conte como nuevo técnico del Inter del Milán , Guiseppe Marotta, director deportivo del conjunto de Milán, habló sobre el tema del momento en los 'nerazzurri': las salidas de Nainggolan e Icardi Icardi.



Tras haber dicho que el club no contaba con ellos para la próxima temporada, Marotta profundizó en las razones que llevaron a esa decisión: "Cuando se crea un proyecto, es necesario identificar los perfiles idóneos para llevarlo a cabo. Estas decisiones fueron hechas con mucha bravura. Lo hemos decidido por unanimidad, por el bien de la entidad, sin faltar al respecto de dos profesionales".



Sin embargo, Marrota anunció que el belga y el argentino no serán apartados de la disciplina del equipo hasta que sean traspasados: "Se entrenarán con nosotros y respetaremos en la totalidad sus derechos y deberes".



Cuestionado sobre la opción de que Mauro Icardi se marche a la Juventus, el director deportivo del Inter negó esa posibilidad: "Por el momento, excluyo que Icardi vaya a la Juve, no hay las condiciones mínimas para ello", añadiendo. "Hay que encontrar un club que pueda satisfacer las exigencias del jugador".



► ¡Portazo al Real Madrid! La última 'movida' del United que aleja a Pogba del Santiago Bernabéu



► ¿Y qué dice ‘Charlie’? La respuesta de Tevez sobre la CONMEBOL y Lionel Messi a horas de la final



► Arturo Vidal defiende a Lionel Messi y critica así la CONMEBOL a horas de la final de Copa América



► ¡Mucho tiempo sin Leo! La durísima sanción que le caería a Lionel Messi