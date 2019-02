Pide perdón, vuelve a ser suplente y se habla de su salida: el caso Dybala en la Juventus

Massimiliano Allegri asevera que ha pedido disculpas [Paulo Dybala ] a todo el equipo y que el incidente con el Parma – irse del banquillo antes de que acabe el partido – no volverá a suceder mientras él se encuentre como técnico de la Juventus. Sin embargo, pese a lo comentado por el técnico en rueda de prensa previa al partido, en el Juventus vs. Sassuolo , Dybala ha vuelto al banco de suplentes de cara a un duelo válido por la Serie A.



Y no se trata de que lo guarde para la Champions League, dado que la ‘Vecchia Signora’ recién visita al Atlético de Madrid el miércoles 20 de febrero. Hay algo más. ¿Castigo por algunas fechas o decisión de que no contará más con él en la temporada? En medio de todas las especulaciones, el Real Madrid de Solari aparece como un destino en el mercado.



Tal como se comenta en España como en Italia, se habla de la posibilidad de hacer un trueque entre ambas instituciones: Isco por Dybala más dinero de los madridistas. La oferta no parece mala, dado que ambos futbolistas han pasado al banco de suplentes. Isco ya quedó ahí, mientras habrá que ver cómo irá el tema de Dybala en las próximas fechas.



Dybala es suplente por segundo partido consecutivo, puesto que inició las acciones en la eliminación de la Copa Italia. El delantero argentino no habla de su futuro, pidió disculpas con sus compañeros, ¿pero igual se marchará en el mercado de fichajes de verano? Habrá que ver que depara el camino para el seleccionado argentino, que pierde ritmo de juego.