Lo tiene claro: se vislumbra el futuro de Mauro Icardi tras declaraciones de Wanda Nara

Uno de los nombres del que más se ha hablado para el mercado de fichajes de la próxima temporada es Mauro Icardi. Y es que, en el mes de enero, sonaba para ponerse la camiseta del Real Madrid y también se escucharon voces de parte de la prensa italiana que saldría del Inter de Milán en el mes de junio. Sin embargo, tal parece que su continuidad en la Serie A no se discute.

Y es que su pareja y representante, Wanda Nara, tuvo comentarios este lunes que hacen creer que Mauro Icardi no se moverá del Inter de Milán. Tiene claro que lo mejor para el delantero argentino es continuar marcando goles en el campeonato italiano de primera división.

" Los diarios siguen hablando de las ofertas por Icardi y la verdad que estoy cansada de decir que quiere quedarse en el Inter. El primer día que se abra el día de pases voy a apagar el teléfono", fue lo que dijo Wanda para Tiki Taka. De esta manera, espera que el tema de un posible traspaso a otro equipo no pase por su mente en el corto plazo.

Sin embargo, Nara no descartó que hayan llegado ofertas por el ex atacante del Sampdoria. ¿Si han llegado propuestas por él hace poco? La verdad que sí, pero solo puedo decir que se va a quedar en el equipo", zanjó la también ex pareja de Maximiliano López.

De otro lado, el equipo de Mauro Icardi - con él como titular - venció 2-0 este lunes al Chievo Verona por la jornada 36 de la Serie A. Con los tres puntos en el bolsillo, los dirigidos por Luciano Spalletti llegaron a las 66 unidades y mantienen el tercer lugar del torneo, con un boleto a la próxima edición de la Champions League.

