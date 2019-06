¡El adiós de la leyenda! Francesco Totti se despide de la Roma: "Para mí, era mejor morirme que dejar este club"

Con sentidas palabras de despedida, el ex futbolista italiano Francesco Totti anunció este lunes que se va de la Roma , donde estuvo actuando como directivo del club, tras su retirada como jugador hace dos años.

'Il Capitano', toda una leyenda viva del club romano, se presentó en el salón de honor del Comité Olímpico italiano y desde ahí soltó la noticia, señalando como culpables de su salida al presidente del club, James Pallotta, y a su asesor, Franco Baldini.

"Hoy envié un correo al presidente comunicando mi decisión de dejar el club. Nunca tuve la posibilidad de trabajar en el área técnica y es la decisión más coherente. Roma es lo más importante y el único objetivo debe ser el amor para esta camiseta. Lo pensé mucho y decidí dar este paso, aunque no fue por mi voluntad", expresó Totti.

Y continuó: "Estoy triste, pero también desde lejos seguiré animando a mi equipo. Para mi es un hasta luego, no es posible imaginar a Totti fuera del Roma. De momento tomaré otros caminos, analizaré las propuestas que tengo, pero cuando el club tenga otros dueños y ellos quieran apostar por mí, estaré listo".

"Roma está por delante de todo, para mí, también hoy, que es el día más triste. Era mejor morirme que dejar este club, pero para el bien de todos debe ser así. ¿Si volveré al estadio? Claro, soy hincha. Igual iré en la ‘Curva Sud’ con De Rossi, si no se va a jugar a otro sitio”, soltó en otro momento.

Francesco Totti cree que los actuales dueños de la Roma le están haciendo mal al club por querer apartar a personas identificadas con el equipo.

"Todo el mundo sabe que quisieron que me retirara. Luego empecé como directivo, con un contrato de seis años, me hicieron muchas promesas y no cumplieron ninguna. No podía seguir trabajando con esas personas que no querían que hiciera nada. Desde que llegaron los americanos quisieron a toda costa apartar a los romanos del club, al final lo consiguieron", sentenció.

"Pallotta no entiende que conozco a la Roma y Trigoria como mis bolsillos. No porque sea mejor que todos los demás, sino porque crecí allí. No se ha respetado el romanismo. Dentro de Trigoria (Ciudad Deportiva AS Roma) me apuñalaron por la espalda. Hay gente que no me quiere y hace el mal a la Roma. Pallotta no sabe muchas cosas, confía en la gente equivocada", cerró.

Totti se formó, debutó e hizo toda su carrera deportiva en la Roma. Es un símbolo del club de la capital italiana y amado por los hinchas 'Giallorossi'.

► Cambia al Barza y al Madrid por Cristiano: el nuevo destino de Neymar que hará 'estallar' a toda Europa



► ¿Aló, Real Madrid? Neymar recibió 'advertencia' de Al-Khelaïfi y PSG lo vendería sin problemas



► Fin de la novela de los 120 millones: el comunicado oficial sobre el fichaje de Joao Félix por el Atlético Madrid



► Tras Hazard y Jovic: Real Madrid anunció fecha y hora de la presentación de Rodrygo