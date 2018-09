No puede con su genio: Cristiano Ronaldo se burló de periodista en los entrenamientos de Juventus [VIDEO]

Cristiano Ronaldo es criticado por aun no anotar con Juventus ; sin embargo, esto no significa que no la pueda pasar bien en Turín. El portugués cada vez que puede se divierte con sus compañeros en los entrenamientos, esta vez, la víctima de sus bromas fue un periodista.

El reportero oficial de la cadena Juventus TV realizaba el típico informe desde los ejercicios preparatorios para los partidos del fin de semana del equipo turinés. Ronaldo aprovechó su distracción para ir por detrás y realizar caras raras mientras lo imitaba.

Andrea Barzagli, defensa del Juventus Turín, ha considerado que la actual plantilla del club turinés, con el portugués Cristiano Ronaldo como nuevo líder, es a priori "la mejor de la historia reciente".

"Los resultados se consiguen en el campo. Obviamente, a priori parece que es el mejor Juventus de la historia reciente, aunque todo se decidirá al final de la temporada", aseguró Barzagli, en una entrevista difundida este viernes por el conjunto turinés en su página web.



El nuevo Juventus cuenta con Cristiano, fichado este verano por 112 millones de euros procedente del Real Madrid, como principal estrella, y Barzagli no ha dudado en elogiar la manera en la que el portugués se ambienta en la plantilla.