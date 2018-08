Se llama Davide Capello, tiene 36 años y ha sido ex jugador del Cagliari de la liga italiana. En otras palabras, si es conocido en el Calcio. Ahora como arquero del Legino (una provincia de Savona, en el norte de Italia, donde vive y trabaja como bombero), cayó con su auto en el derrumbe del puente Morandi y salió milagrosamente sano y salvo.



Capello cayó con su auto desde 90 metros de altura y quedó atrapado con su auto entre los escombros. Sin embargo quedó ileso, tanto que salió caminando del vehículo. Su caso ha sido compartido en Facebook, puesto que es increíble lo que sucedió y quedar sano.



"Sólo vi que el camino se derrumbaba y luego he experimentado un gran susto, fue impactante, todavía no consiguió entender cómo mi coche no fue aplastado, probablemente permaneció unido a un pilón. Me las arreglé para salir gracias a la ayuda de algunas personas, fue una escena cinematográfica apocalíptica, estaba lloviendo mucho, no me di cuenta si un rayo golpeó el puente, solo vi el camino destruirse", indicó desde el hospital de Génova.



Mientras estaba atrapado en el auto, Davide llamó a Franco Capello, su padre, dirigente del equipo Puri e Forti de Nuoro donde el jugador dio sus primeros pasos. "Papá, se cayó el puente, yo estaba pasando y me caí con el auto. No te preocupes, me salvé", dijo el padre al contar las palabras de su hijo.



Franco Capello, aún agitado, agregó: "Al principio no entendía, luego le dije: Davide, si consigues moverte trata de salir, y así lo hizo. Lo ayudó un policía que llamó al 118. Algún santo lo salvó y solo debo agradecer que esté vivo".



Davide Capello jugó además en el Budoni, Alghero, Nuorese, Olbia y Belluno. Además, fue llamado a la selección de Italia en tres oportunidades en 2004, cuando era menor de 20 años.



El portero italiano Davide Capello de 36 años. (Foto: Agencias) El portero italiano Davide Capello de 36 años. (Foto: Agencias)