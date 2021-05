La etapa de Gianluigi Buffon en Juventus llegará a fin muy pronto. El portero de 43 años decidió culminar su exitosa historia en el club turinés cuando acabe la presente temporada. La noticia ha entristecido a millones de sus seguidores y a él mismo, que no dudó en expresar sus sentimientos a través de Instagram.

“Todo comienzo también tiene un final. Y este es el final de mi segunda parte en la Juve. Una decisión tomada, madurada y comunicada durante meses. Pero no es una decisión fácil. Porque no es fácil cortar este cordón, aquí donde está mi historia, mi alegría, mis lágrimas, mi hogar”, escribió Buffon en una publicación.

Sensible por su determinación, ‘Gigi’ Buffon señaló que no alcanzará el agradecimiento a Juventus por el tiempo vivido. “Sé que ha llegado el momento. No hay un agradecimiento lo suficientemente grande. Lo he dado todo. He recibido más. El tiempo por venir está por escribir. Y vivir. Siempre, hasta el final”, añadió.

El mensaje de Buffon en Instagram.

Gianluigi Buffon es una verdadera leyenda en Juventus. El italiano, que también pasó por Parma y PSG, es el segundo jugador con más partidos en la historia de la institución, con 681, por detrás de su compatriota Alessandro Del Piero (705).

Con el ‘Bianconeri’, el guardameta ha celebrado durante 19 temporadas infinidad de títulos, entre los que destacan once por Serie A, cuatro por Copa Italia y seis por Supercopa de Italia. A nivel de selección, Buffon se coronó campeón del Mundial Alemania 2006.

“Mi futuro está claro y perfilado. Esta hermosa y larguísima experiencia con la Juventus llegará a su fin definitivamente este año. O dejo de jugar o, si encuentro una situación que me motiva a jugar o tener una experiencia de vida diferente, la tomo en consideración”, confesó horas antes Buffon, en diálogo con BeIn Sports.





