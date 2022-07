Gianluigui Buffón es uno de los jugadores históricos de la Selección de Italia que formó parte del último equipo campeón en el Mundial 2006 disputado en Alemania. Ahora, se encuentra defendiendo el arco de Parma donde inició su carrera como futbolista profesional. A sus 43 años se mantiene vigente y quiere seguir jugando para buscar el anhelado ascenso a la Serie A.

Uno de los temas más preguntados en los últimos años es la posibilidad de retiro y, de ser así, cuando sería el momento indicado. Sin embargo, a pesar de la edad actual, el arquero parece no pensar en este momento y quiere seguir hasta donde el cuerpo le permita.

“Me podría retirar a los 55″, bromea durante un acto de con la afición durante esta pretemporada 2022. “Jugué 10 años en el Parma en mi Primero la vida, luego 20 años en la Juve, uno en París y ahora vuelvo a cerrar el círculo en la Emilia-Romagna. Y no tengo 100 años...”, añade el arquero italiano.

En la primera vuelta de la Serie B 2021/2022 logró parar tres penales, aunque luego se vio opacado por una serie de lesiones que lo alejaron de los campos de juego. El ‘fantasma’ del retiro lo viene rondando hace algunas temporadas, pero el portero tiene las metas claras y en ella no está terminar su paso profesional.

“Durante 10 años he estado pensando en cuándo voy a retirarme, pero luego siempre sigo... He tenido experiencias importantes que me han permitido conocer el fútbol, pero no estoy 100% seguro de quedarme en este mundo. Quizá viva otra cosa”, explica Buffon.

El portero tiene experiencias por vivir para rato. A sus 44 años (cumplirá 45 en enero) ya sabe que estará en activo al menos hasta 2024 pues hace unos meses renovó su contrato con el Parma hasta dicha fecha. Y sigue soñado con volver a jugar en Serie A.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.