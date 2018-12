Un nuevo gol para él, el duodécimo en la liga italiana. Cristiano Ronaldo celebró con su último gol del 2018 y la cadena televisa de ESPN explotó en la narración del partido. El ex delantero del Real Madrid se encuentra a un solo tanto del polaco Piatek, por lo que puede esperarse un nuevo título de gol para el luso. Cristiano Ronaldo reinó en España, ahora lo hace en Italia.



Con diez jugadores, y con el partido acabándose, el atacante portugués entró en el segundo tiempo para poner la paridad en el duelo de Juventus vs. Atalanta. Cristiano marcó de cabeza, fue por la pelota y la sacó del arco para ir por un nuevo tanto. No pudo ser.



La Vecchia Signora de Massimiliano Allegri, líder del fútbol italiano con puntaje casi perfecto, jugó como visitante sin la presencia de su goleador y máxima figura 'CR7' como titular, puesto que recibió el permiso del comando técnico para tomarse un pequeño descanso en el primer tiempo.



El cuadro de Juventus, que ahora mantiene una racha impresionante de 18 partidos sin perder en la Serie A de Italia (8 triunfos consecutivos), salió a cuidar su desempeño contra Atalanta en Bérgamo. Parecía una derrota, pero al final terminó como si fuese un triunfo para el cuadro de Turín.