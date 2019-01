¡Grita el ‘Comandante’! Cabezazo y gol de Cristiano Ronaldo en el Juventus vs. Milan en la Supercopa [VIDEO]

Gol de Cristiano Ronaldo , lo grita ‘El Comandante’ y celebra con todos sus compañeros en Arabia Saudita. En el Juventus vs. AC Milan , el delantero portugués le está dando con su gol su primer título de la temporada a la ‘Vecchia Signora’ y para él con esa camiseta. No fue el mejor de sus goles, pero sí uno que vale mucho para sus seguidores y los aficionados turineses, quienes celebran con el delantero portugués, su nuevo ídolo en Italia.



A los 61 minutos del partido, Cristiano Ronaldo marcó un nuevo gol con la camiseta de Juventus. Un centro de Pjanic desde el mediocampo, el luso se desmarcó de su defensa, cabeceó y gol para la Juventus en Arabia Saudita. Golazo para celebrar allá afuera de Italia.



Es la la sétima vez que Juventus dispute el trofeo de la Supercopa de Italia. Los bianconeros de Massimiliano Allegri llegan como el favorito para vencer al irregular AC Milan en el choque a disputarse en tierras saudíes.



No obstante, en Juventus cayeron en las dos últimas ocasiones que le tocó pelear por conseguir este trofeo: Lazio (2017) y Milan (2016). En 2014 tampoco pudo ganar, en esa ocasión frente al Napoli. Ahora, con Cristiano Ronaldo, otra es la cosa.