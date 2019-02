¡El amo del gol! Le gana así al arquero y celebra en el Juventus vs. Sassuolo [VIDEO]

Es el amo y señor de los goles. Ya sea en el Real Madrid o en la Juventus, Cristiano Ronaldo debería registrar la palabra gol en los registros mundiales. No hay fecha en donde no marque y este domingo lo hizo de nuevo en el Juventus vs. Sassuolo , válido por la Serie A de Italia. El delantero le ganó en el salto al arquero rival y aprovechó para poner el 2-0 para la ‘Vecchia Signora’ en el partido sintonizado por ESPN. Puede que no sea uno de sus mejores goles, pero vale para aumentar su récord en la liga italiana.



Vamos con el gol del atacante de la 'Juve'. Centro de Pjanic desde la izquierda, Cristiano Ronaldo calcula el movimiento del balón y lo peina para ponerlo en las redes. Gran gol para el luso. La Juventus con ello consigue un nuevo triunfo en el torneo y mantiene la ventaja como líder indiscutible. ¿Cristiano? Vamos con su cuota de goles desde que llegó a vivir en Turín.



El delantero ha marcado 18 goles en la Serie A, uno en la Supercopa de Italia y otro en la fase de grupos de la Champions League, con lo que ha llegado a 20. El miércoles 20 de febrero vuelve a Madrid para medirse contra el Atlético, en donde prepara la bota para seguir marcando en su competición favorita: la UCL.



Cristiano Ronaldo le saca dos goles de ventaja a Fabio Quagliarella y Duván Zapata – marcó este domingo con el Atalanta - como líder de goleo en la italiana. Ya se ha ganado un nuevo en el fútbol italiano y decían que iba a ser difícil para él.