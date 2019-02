¡Se eleva por los cielos para un golazo! El cabezazo de Cristiano Ronaldo en Juventus vs. Parma [VIDEO]

Se eleva por los cielos, no parece futbolista, sino jugador de la NBA. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores cabeceadores del planeta no solo porque conecta de manera espectacular de cabeza, sino también por la forma cómo se eleva en el campo de juego. A los 65 minutos del Juventus vs. Parma , el delantero luso marcó un nuevo gol, lo que significó su doblete en el duelo válido por la liga italiana, partidazo del ex jugador del Real Madrid.



Te contamos el gol. Centro desde la derecha y Cristiano Ronaldo se eleva por los aires para marcar un golazo en esta jornada sabatina en la Serie A. El luso parece salido de otro planeta, puede que ya no corra como antes, pero es letal como delantero centro. En Turín todos festejan sus goles, en Madrid suspiran porque regrese para jugar para Solari.



Cristiano Ronaldo pelea palmo a palmo con Fabio Quagliarella de la Sampdoria para ser elegido como el goleador de la Serie A. Ya llegó a 17 anotaciones, supera por un tanto al atacante italiano y por dos al colombiano Duván Zapata, quien lo eliminó hace unos días en la Copa Italia. Cristiano está hecho como toda una máquina de gol.



Además de ser el goleador de la Juventus, Cristiano Ronaldo ha demostrado que también sabe jugar en equipo. Hasta el momento, el crack portugués lleva cinco pases-gol en la Serie A. Gran forma de vivir su primera temporada en Italia.