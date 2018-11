Real Madrid sufre su baja; la Juventus celebra sus goles. A los 29 minutos del Juventus vs. SPAL , Cristiano Ronaldo marcó un nuevo gol con la ‘Vecchia Signora’. Lo que hace falta en Madrid, en Turín sobra a montones. El delantero portugués no necesita de muchas chances para poner su registro en el marcador, tal como se ha visto este sábado en el Allianz Stadium de Turín. Cristiano se mantiene en racha, tiene mucho gol y así puede vérselo.



Pjanic metió un centro al área rival y ahí apareció Cristiano Ronaldo para definir en primera y poner el 1-0 en el partido válido por la liga italiano. Gol del ex Real Madrid, quien por allá se sufre de su baja, especialmente luego de la goleada recibida de parte del Eibar.



Cristiano Ronaldo llegó a los ocho en la presente temporada de la liga italiana y solo se encuentra uno del delantero del Genoa, el polaco Piatek. Con este tanto, el astro luso llegó a los nueve en total, si contamos el otro que marcó en la Champions League.



Juventus enfrenta el próximo martes al Valencia por una nueva jornada de la Champions League. ‘CR7’ espera darle más goles a los turineses en el ‘Viejo Continente’.