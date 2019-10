El VAR le ‘aguó’ la fiesta: el gol anulado a Cristiano Ronaldo en el Juventus vs. Inter [VIDEO]

Pase de Dybala y definición de Cristiano Ronaldo. Gol de la Juventus sobre el Inter de Milán , el delantero luso festejaba, pero momento… el árbitro lo anula. ‘CR7’ no puede celebrar en el Giuseppe Meazza en el primer tiempo del encuentro, luego de que el árbitro invalidara la acción de juego, dado que Dybala se encontraba en fuera de juego. Lástima para él.



En un partido más que interesante, la ‘Juve’ trata de comandar las acciones, pero enfrente tiene a un Inter de Milán que no da tregua en el encuentro entre ambos conjuntos.



Con seis victorias en seis partidos el Inter de Milán, y cinco triunfos y un empate la Juventus, los dos equipos no han esperado a este derbi de Italia para apretar el acelerador en búsqueda del campeonato. El resto de equipos ha entendido el mensaje.



Estas últimas temporadas, la Juventus no se ha topado con ningún rival tan sólido como el Inter de Milán reconstruido por Antonio Conte, pese a que el Napoli de Maurizio Sarri estuvo formidable en la campaña 2017-18.



El gol anulado a Cristiano Ronaldo en el Juventus-Inter. (Video: ESPN2)

