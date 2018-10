Un gol que en Madrid celebra se ha extrañado y se ha suspirado. Hace apenas unos meses, Cristiano Ronaldo rompía las redes con el Real Madrid; ahora lo hace con la Juventus. En medio del partido vs. Genoa, el delantero se lució con un nuevo tanto para la ‘Vecchia Signora’. Sí, no fue el más vistoso, pero fue un tanto al fin y al cabo que él celebra, como todos sus compañeros e hinchas que asistieron al Allianz Stadium de Turín.



Corría el minuto del 19 del partido, Joao Cancelo tomó el balón, burló rivales y definió al arco del Genoa, de quien el portero desvió el balón hacia su derecha, no contando con la presencia de Cristiano Ronaldo para empujar la pelota y poner su registro en el partido. Cristiano lo festejó, así como hizo estallar a todos los fanáticos en las gradas, tal como puede verse en el video adjunto de la nota. En Turín ya lo quieren y espera que siga así.



Cristiano Ronaldo marcó su quinto gol de la temporada en la Serie A. Antes ya le había marcado Udinese, Frosinone y Sassuolo (2). El delantero sigue en racha.



Hace dos semanas que no se ve al astro luso sobre un terreno de juego, toda vez que no participó en los partidos de Portugal la semana pasada contra Escocia (3-1) y Polonia (3-2). Para él fueron vacaciones, el luso sigue anotando a doquier.