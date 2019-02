Un episodio más: 'espaldarazo' del vestuario del Inter a Icardi por su situación en el club

Mauro Icardi vive uno de sus momentos más duros desde que se puso la camiseta del Inter de Milán. Esta semana, el cuadro 'neroazzurro' comunicó que el delantero dejaba de ser capitán y que la cinta pasaría al portero Samir Handanovic. Es más, no fue tomado en cuenta para el duelo ante Rapid Viena por la Europa League.



Ahora, se produce un nuevo episodio en el tema de Mauro Icardi en Inter de Milán. Sucede que el vestuario del equipo no comparte las decisiones del argentino. ¿Cómo así? El problema viene a que aún no renueva contrato.

Piero Ausilio, director deportivo, sostuvo que Icardi no representa a sus demás compañeros. "Puede ser que lo vendan a final de temporada. Algunos jugadores indican que no sienten que los represente como capitán", fue lo que dijo el citado hombre de prensa en declaraciones que recoge AS.

Como se recuerda, el técnico Luciano Spalletti también ha sido uno de los que tuvo palabras de crítica al ex Sampdoria. "Fue él quien no quiso ver (al duelo con el Rapid). Las cosas sobre él nos perturban un poco", indicó el DT.

Por otra parte, el Inter se verá las caras ante Sampdoria este domingo en el Giuseppe Meazza por la Serie A. Aún está por confirmarse la presencia de Mauro Icardi en el equipo.