Cristiano Ronaldo fue el primer atleta que pasó la barrera de los 100 millones de seguidores en Instagram. Y es que no era para menos. Lo ganó todo con Real Madrid, ahora está en Juventus y es el actual Balón de Oro y FIFA The Best. Siempre tiene publicaciones en la mencionada red social para dar a conocer a sus hinchas qué es lo que hace fuera de los terrenos de juego.

En las últimas horas, una publicación respecto al crack luso ha dado que hablar en las redes sociales. No la hizo el delantero portugués, sino más bien su hermana Katia Aveiro. Ella se encuentra actualmente en Funchal (natal del jugador) y visitó el museo que tiene el jugador allí.

"Disculpa, chico. ¿Puedes indicarme dónde está Turín? Es solo para saber dónde juega el mejor del mundo", fue lo que puso la hermana de Cristiano en su reciente publicación de Instagram. En solo cuestión de horas, la imagen se volvió viral y ganó más de 50 mil 'me gusta'.

Muchos que respondieron la instantánea le dieron a entender que habría colocado la imagen - donde luce junto a una estatua de su hermano - para darle un mensaje entre líneas a Lionel Messi. Y es que el debate sobre quién es el mejor jugador en la actualidad es más que latente.

De otro lado, Cristiano Ronaldo se pone a punto en la pretemporada de Juventus para empezar de la mejor manera la campaña 2018-19. No está previsto para que juegue este sábado ante Real Madrid por la International Champions Cup 2018 en Estados Unidos.