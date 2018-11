A través de Instagram se comentó lo que hizo Gonzalo Higuaín el último domingo en el partido que AC Milan y Juventus jugaron en el Estadio San Siro por la Serie A 2018. Y es que el popular 'Pipita' discutió con el árbitro del encuentro y terminó expulsado (además falló un penal).

Ante esto, el atacante argentino perdió los papeles y se fue con todo hacia el juez. Cristiano Ronaldo buscó calmarlo, pero ni así su furia se contuvo. Ya con la cabeza fría, el ex Real Madrid escribió un mensaje de disculpas que se volvió viral.

"Quiero pedir disculpas a todos por el comportamiento de ayer de la expulsión, al equipo, a la sociedad, a los hinchas que a pesar de lo ayer me demuestran su cariño todo el tiempo", dijo en un primer momento Higuaín en su cuenta de Instagram.

Asimismo, pidió que lo entiendan porque es un ser humano. "Somos personas también y tenemos sentimientos, pero me hago responsable y espero que no vuelva a suceder. Algunos lo entenderán y otros no. Igualmente pido disculpas a todos. Que tengan una linda vida", añadió.

Por su expulsión, Gonzalo Higuaín se perderá el duelo frente a la Lazio el próximo 25 de noviembre en el Estadio Olímpico de Roma.