Maxi López aprovechó la victoria del Barcelona, su ex equipo, por 2-0 ante el Inter de Milánde Mauro Icardi para tirarle un 'palito' a quien fuera su amigo en el pasado. Una vez consumada la victoria de los catalanes, el rubio publicó una foto en Instagram con una sutil dedicatoria al rosarino. No tardó en hacerse viral.



En ella, se lo ve al ex River Plate en el día de su presentación con el equipo culé, en 2005, y levantando el pulgar. En la otra mitad de la imagen, aparece su hijo mayor, de gran relación con el capitán neroazzurro, con la camiseta blaugrana y haciendo el mismo gesto. "Visca el FC Barcelona", escribió Maxi López. ¿Habrá sido un mensaje para el delantero de la Selección de Argentina?





