¡Hecho bochornoso! Durante el partido entre la Roma y Bologna por la Serie A, ocurrió un momento que quedará grabado en la mente para mucho aficionados en Italia. El entrenador portugués de la ‘Loba’, José Mourinho en el minuto 62 hizo ingresar a Renato Sanches pero solo pasaron 18 minutos para sustituirlo, siendo la sorpresa para todo los presentes en el Estadio Renato Dall’Ara en especial para Sanches que se mostró desconcertado.

José Mourinho volvió a sorprender con una sustitución bastante extraña ante la Roma (2-0) en Borinna Serie A, sustituyendo en el descanso a Renato Sánchez, que fue sustituido por Eduardo Bove a los 18 minutos. El portugués que no presentaba ninguna lesión, abandonó el terreno del juego preguntándose (como los presente del partido) el motivo de su sustitución.





Posterior al encuentro, el DT de la Roma se tomó un tiempo para aclarar el hecho ocurrido en la Serie A. “Pido perdón a Renato porque creo que lo que he sentido que tenía que hacer es duro para un jugador pero también para un entrenador. Lo he hecho pocas veces, solo tres o cuatro, y le pido perdón”, comentó entrenador de forma apenado tras sustituir a su compatriota.

Renato Sanches sustituto en el partido de la Roma. (Foto: X).

Aunque el contrato de Mourinho expira el 30 de junio de 2024, Mourinho también se tomó el tiempo para despejar las dudas sobre su permanencia en la Roma la próxima temporada. “Yo quiero seguir en la Roma. Y si continúo en la Roma tenemos que pensar con nuestras limitaciones de fairplay financiero, que a lo mejor es mejor hacer jugar a los jóvenes para desarrollarlos que traer jugadores sin nada que desarrollar ya”, aseveró ‘Mou’.

“La afición es única y para mí sería dura una separación. Si tiene que suceder no será por mi parte”, añadió Mourinho. “Yo conozco la dimensión de la Roma. Si estamos todos, somos capaces de competir, como ya hicimos la temporada pasada. Pero con bajas (Dybala y Lukaku), nos cuesta. Estoy disponible para empezar de un modo diferente. No he hablado con la directiva todavía de esto”, culminó declarando el entrenador.





José Mourinho y el nuevo ‘palo’ a Pep Guardiola por sus fichajes

Para nadie es un secreto que a lo largo de los últimos años, por más que ambos están por caminos separados y es muy poco probable que se vuelvan a cruzar las caras en un duelo de alto calibre como en los viejos tiempos, José Mourinho y Pep Guardiola han sido dos entrenadores con visiones diferentes sobre el fútbol y eso los ha llevado a ser antagonistas en varias ocasiones. Fiel a su estilo, el portugués suele ser más polémico gracias a su capacidad para dejar declaraciones para el recuerdo y esta última vez no fue la ocasión.

Sucede que ‘Mou’ está teniendo varios problemas para armar su equipo titular en la AS Roma a raíz de un cúmulo importante de jugadores lesionados, especialmente en la zona defensiva. Tanto así que lo más seguro es que se vea obligado a fichar a alguien en el mercado de pases que se abre en enero.

En la previa de su último partido frente al Sheriff Tiraspol por la fecha 6 del Grupo G de la Europa League –que terminó ganando por 3-0–, Mourinho fue consultado sobre este asunto y graficó su panorama comparándolo con la facilidad que tiene el Manchester City a la hora de contratar jugadores. Según el portugués, eso se ve claramente en el fichaje de Kalvin Phillips, quien llegó por 80 millones de euros y se irá pronto.

“No estoy celoso, pero el City pagó 80 por Kalvin Phillips y en enero se va y Pep tendrá a otro. Nuestra realidad es diferente. Me gustaría tener tres o cuatro jugadores en invierno. Queremos intentar mejorar el equipo, ser más fuertes, pero nos cuesta hacerlo. Lo digo sinceramente: si conseguimos un defensa en el mercado de enero ya estoy contento”, sostuvo el polémico estratega.

El exentrenador del Chelsea apuntó a que, pese a ese problema para competir a la par de los clubes más adinerados de Europa, buscará la manera de sacar adelante a su equipo. “No podemos hacer mucho más que traer un central. Smalling no estará en enero, Ndicka se va (Copa África), Mancini está lesionado y Llorente resiste. Y ahí está nuestra dificultad grandísima”, agregó al respecto.





