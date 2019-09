Gianluigi Buffon: “Doy gracias a la vida por no ganar la Champions League”

► Leo Messi le pide un crack más al Barça y propone dos nombres... ¿qué fichaje conviene más?



“Doy gracias a la vida por no ganar la Champions League”, indicó Gianluigi Buffon luego del triunfo de la Juventus en la Liga Italiana. Para el portero italiano, el no haber levantado la ‘Orejona’ es un estímulo para seguir bajo los tres palos en el fútbol mundial. El golero no descansa, se prepara una nueva jornada de la Champions y dio declaraciones sobre su presente en la ‘Vecchia Signora’ Con 41 años, Buffon se mantiene como el vino.



“Para mí es un gran estímulo y tengo que agradecer a la vida por no dejarme ganar [la Liga de Campeones] todavía, de lo contrario me preguntaría por qué sigo jugando", dijo Buffon.



"Es genial estar todavía en la pelea e intentarlo de nuevo, pero no hay acuerdo en jugar al menos un partido en Europa en la temporada, estamos en la Juventus y no en un club de aficionados, juego cuando el entrenador lo decida", concluyó el ‘Gigi’ sobre su situación.



La leyenda de la ‘Juve’ ha estado cerca del título en tres ocasiones, perdiendo la final de 2003 en penales ante el AC Milan, antes de caer ante el Barcelona y Real Madrid en las finales de 2015 y 2017, respectivamente.



Buffon se une a una larga lista de compañeros de leyendas del fútbol que nunca levantaron el famoso trofeo, incluidos Ronaldo, Gabriel Batistuta y Lothar Matthaus, entre muchos otros.





