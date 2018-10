Zidane suena en Inglaterra como en Italia. Presentado en Manchester como el plan A en medio de la salida de José Mourinho, la cual podría darse en las próximas semanas, en Italia indican también que Zidane suena fuerte para un cargo en la Juventus. ¿El de técnico? Para nada. Su lugar sería como CEO de la ‘Vecchia Signora’ del Calcio.



El interés de la Juventus por recuperar a Zidane como director del club podría dejar al Manchester United sin el favorito para hacerse con el banquillo de Old Trafford. La situación coincide con el momento de máxima tensión entre Mourinho, la plantilla encabezada por Paul Pogba y la directiva del club, con el vicepresidente ejecutivo Woodward al frente.



El propio Zidane habría añadido un golpe de teatro, según 'The Sun', al haber telefoneado a Mourinho para aclararle que no actúa a sus espaldas y que lo único que sucedió es que sus representantes preguntaron a Zinedine si le gustaría entrenar al United algún día...



Mourinho se juega su futuro esta semana con los partidos de la Champions ante el Valencia y frente al Newcastle en la Premier League, en la que es décimo a nueve puntos del líder, el Manchester City.



Según 'Tuttosport', el vicepresidente de la UEFA Michele Uva, también podría unirse a la Juventus cuando Marotta se retire. Uva es el ex CEO de Parma y también ha trabajado para Lazio y la FA italiana.