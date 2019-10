De Ligt rompe su silencio sobre la ‘famosa dieta’ que circula en su contra en la Juventus

¿Maurizio Sarri lo puso a dieta? ¿Por qué no fue al Barcelona? Matthijs de Ligt habló de todo un poco sobre su presente en la Juventus para la cadena internacional FOX Sports. Para el zaguero holandés, la lesión de Giorgio Chiellini ha acelerado su proyección en la ‘Vecchia Signora’, al punto que le han llovido críticas por sus irregulares actuaciones en la Liga Italiana. Por ende, el tulipán fin a toda clase de especulaciones que hay sobre él en Italia.



¿Estaba a dieta? “Es una historia de locos que Sarri me ha impuesto ello. Pero ya no me sorprendo. Sé lo que hago bien y lo que hago mal. Cualquier jugador que llega a un equipo debería tener tiempo para adaptarse. La ‘Juve’ tenía dos grandes (Bonucci y Chiellini), tenía todo el tiempo, pero la lesión de Giorgio ha hecho que las cosas sean distintas”, confesó el futbolista sobre su presente en la ciudad de Turín y su rendimiento en la línea de cuatro.



De Ligt tiene contrato con la Juventus hasta el 2024. (Foto: Getty Images) De Ligt tiene contrato con la Juventus hasta el 2024. (Foto: Getty Images)

¿Por qué no fue al Barcelona?

La pregunta del millón de dólares, a lo que De Ligt solo enfatizó la buena decisión que hizo al Calcio en la presente temporada. “La lección que más he aprendido es que hay que tener fe en un mismo. Al principio estaba muy preocupado, pero por no cometer nunca había jugado así. Tras el partido contra el Atlético de Madrid, reordené mis ideas y comencé a entrar al campo con fe”, agregó, quien ahora se concentra para las Eliminatorias de la Eurocopa.



De Ligt llegó a la Juventus a cambio de 85.5 millones de euros y contrato con un vínculo hasta el 2024. ¿Si algún club lo quiere? Su cláusula de salida solo tiene puede activarse en los próximos tres años, con un precio de 150 millones. Igual, como se encuentra jugando, muy difícil que alguien quiera pagar esa cifra por el tulipán. Está aprendiendo en Italia.



De Ligt decidió irse a Ia ‘Juve’ para aprender de los mejores zagueros del mundo: veremos si su decisión termina siendo buena y se convierte en el cerrojo de los turineses.



