Juventus ha presentado este lunes al alemán Emre Can como nuevo futbolista ‘Bianconeri’, el mediocampista llega a Turín con un contrato hasta 2022 y como era de esperarse habló sobre la posible llegada de Cristiano Ronaldo al equipo italiano.



Juventus pidió en la presentación de Emre Can no hacer preguntas sobre Cristiano Ronaldo , pero fue inevitable que los periodistas reunidos no cuestionaran al futbolista por la llegada del portugués. El alemán se limitó a señalar que “para cualquier jugador sería grandioso poder jugar con alguien como Cristiano Ronaldo”.



Sobre su decisión de llegar a la ‘Juve’, el mediocampista mencionó “Sé lo grande que es este club, conozco la mentalidad. Tiene una mentalidad ganadora y yo vine aquí para ganar nuevos títulos” y añadió “recibí muchas ofertas de clubes importantes, pero elegí a Juventus porque su proyecto es grande”, expresó Can en su primer día como futbolista turinés.



Los objetivos del mediocampista alemán en ‘La Vecchia Signora’ son claros, el primero es conquistar nuevamente el título de la Serie, pero sin olvidarse de la Champions League que se le ha negado en repetidas ocasiones a la Juventus en los últimos años y que es el gran anhelo del club.