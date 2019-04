Les dieron donde más duele: el terrible recibimiento a la Juventus en el Giuseppe Meazza [FOTO]

Era el derbi esperado en Italia porque un triunfo de los 'neroazzurros' los ponían ya en la próxima Champions League. Aunque Inter de Milán empató a uno con Juventus , con goles de Cristiano Ronaldo y Nainggolan, fueron las tribunas del Giuseppe Meazza las que se llevaron todas las miradas por el increíble recibimiento que le dieron a los 'bianconneros'.

Juventus se proclamó campeón de la Serie A. Además, se llevó la Supercopa a inicios de temporada. (Twitter) Juventus se proclamó campeón de la Serie A. Además, se llevó la Supercopa a inicios de temporada. (Twitter)

Fue un golpe duro. La Juventus quedó eliminado de la Champions League a manos del sorprendente Ajax de Holanda en cuartos de final. Una catástrofe para la 'Vieja Señora' tomando en cuenta que hicieron una gran inversión en fichar a Cristiano Ronaldo para ganar el título (algo que no consigue desde 1996).



Los tifosis del Inter no dudaron en hacerle recordar de la peor manera la eliminación que con un mosaico gigante con la frase ' Game Over' (juego terminado) y con la forma de la tan ansiada 'Orejona'. La fiesta fue en las tribunas.



El empate mantiene al Inter en tercera posición con 62 puntos, cuatro por encima del 4º provisional, la Roma, y seis por encima de su máximo rival, el AC Milan (5º), aunque parece difícil que quede fuera de los puestos de Liga de Campeones.



La Juventus, ya campeona y eliminada de la 'Champions' y la Copa, alcanza las 88 unidades mientras Ronaldo suma con 20 dianas, a solo dos del 'capocannoniere', Fabio Quagliarella (Sampdoria).

► ¿Cuántas sorpresas? La lista del Real Madrid para enfrentar al Rayo Vallecano de Advíncula por LaLiga



► "Tiene que...": Zidane explicó por qué no convocó a Vinicius para el Real Madrid vs. Rayo



► Pogba no llega solo: el otro crack del United que entró en la agenda del Real Madrid para el verano 2019



► Una nueva opción: Dani Ceballos podría dejar Real Madrid por este club de la Premier