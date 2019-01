¡A lo Gattuso! La temeraria entrada de Kessie a Emre Can en el Juventus vs. Milan [VIDEO]

El VAR lo sacó de dudas, pero la verdad era para cárcel. La desesperación cayó sobre los jugadores rossoneros luego del gol de Cristiano Ronaldo. En el Juventus vs. AC Milan , Franck Kessie se fue a las duchas por una temeraria acción sobre Emre Can, quien pudo salir más perjudicado en el partido válido por la Supercopa de Italia en Arabia Saudita.



El Milan se queda con diez jugadores, el cuadro de Gattuso se queda sin opciones en este camino hacia el título de la Supercopa de Italia, todo parece definido para la Juventus de Cristiano Ronaldo, quien celebra en Arabia Saudita. Así está el partido.



Es la la sétima vez que Juventus dispute el trofeo de la Supercopa de Italia. Los bianconeros de Massimiliano Allegri llegan como el favorito para vencer al irregular AC Milan en el choque a disputarse en tierras saudíes.



No obstante, en Juventus cayeron en las dos últimas ocasiones que le tocó pelear por conseguir este trofeo: Lazio (2017) y Milan (2016). En 2014 tampoco pudo ganar, en esa ocasión frente al Napoli. Ahora, con Cristiano Ronaldo, otra es la cosa.