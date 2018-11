Juventus y AC Milan juegan este domingo 11 de noviembre por la fecha 12 de la Serie A de Italia en el Giuseppe Meazza. Los liderados por Cristiano Ronaldo quieren mantener la punta en solitario ante los de Genaro Gattusso que sueñan con arruinar sus planes y trepar. Podrás vivir el partido por Depor.com

El técnico del Juventus , Massimiliano Allegri, consideró este sábado que "a veces dar un paso atrás hace falta para dar dos adelante", al referirse a la derrota padecida el miércoles por su equipo contra el Manchester United en la Champions League.

Juventus vs. AC Milan: horarios y canales en el mundo

Perú: 2:30 p.m. (RAI TV)

México: 1:30 p.m. (SKY)

Colombia: 2:30 p.m. (DirecTV)

Ecuador: 2:30 p.m. (DirecTV)

Chile: 4:30 p.m. (RAI)

Argentina: 4:30 p.m. (DirecTV)

España: 8:30 p.m. (GOL)

El 1-2 sufrido contra el United, pese a que los turineses dominaran el encuentro, supuso la primera derrota de la campaña para el Juventus, pero Allegri prometió que su equipo reaccionará inmediatamente y hará "un gran partido" este domingo contra el Milan en la liga italiana, durante la rueda de prensa previa al encuentro de San Siro.



"Tras la derrota todos estábamos decepcionados, ya no estábamos acostumbrados a perder porque no lo hacíamos desde abril. El otro día hicimos un buen partido, pero perdimos y esto me fastidia, porque no se habla de los partidos 'buenos' sino de los 'ganados'", dijo.



"La emotividad pudo con nosotros, porque también el empate parecía injusto, en cambio en esos momentos hay que estar lúcidos. Cuando no puedes ganar, es importante al menos no perder. En 'Champions' un partido nunca acaba hasta el final, pero a veces dar un paso atrás hace falta para dos adelante", agregó.



Así, el Juventus tratará de reaccionar en la visita al Milan para confirmar su sólido liderato en la Serie A (Primera División), en la que sumó diez victorias y un empate en las primeras once jornadas.



"No sé el resultado del partido, pero estoy seguro de que haremos un gran partido, porque tenemos todas las motivaciones para hacerlo. Jugaremos ante 70.000 personas, todo el mundo nos mirará y deberemos hacer un partido técnico y físico", aseguró.



También elogió al argentino Gonzalo Higuaín, que dejó este verano al Juventus para fichar por el Milan, después de que los turineses reforzaran su delantera con el portugués Cristiano Ronaldo.