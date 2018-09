Si bien es cierto que los delanteros viven del gol, en ocasiones también asisten a compañeros para que estos también marquen. Así lo mostró Cristiano Ronaldo durante su paso por Real Madrid y también este miércoles, fecha en la que Juventus se enfrentó al Bologna por la sexta jornada de la Serie A.



A los 16' del primer tiempo, Cristiano Ronaldo se proyectó por derecha y recibió un centro de parte del argentino Paulo Dybala. Al ver que no tenía ángulo para anotar nuevamente con Juventus, optó por meter la pelota al área.

Es así que el balón que metió Cristiano se lo encontró el volante francés Blaise Matuidi, quien de un zapatazo de zurda venció la valla del portero Lukasz Skorupski.

Previo al tanto del ex ganador del premio de The Best y aún Balón de Oro, fue Dybala el que había adelantado a los dirigidos por el técnico italiano Massimiliano Allegri. De ganar, llegarían a su sexta victoria consecutiva en el torneo.

Por otra parte, en otro de los encuentro por la Serie A el Inter de Luciano Spalletti derrotó a la Fiorentina con goles de Icardi y D'Ambrosio.