Juventus vs. Bologna: juegan en el Estadio Renato Dall'Ara por fecha 25 de la Serie A 2019

Juventus vs. Bologna EN VIVO: se enfrentarán este domingo ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el Estadio Renato Dall'Ara por la fecha 25 de la Serie A 2019. Este cotejo, que será transmitido a toda Latinoamérica vía ESPN 2 y Rai Italia, está programado para que empiece a las 9:00 a.m. hora peruana. 8:00 a.m. para México y 3:00 p.m. en España.

La Vecchia Signora, con Cristiano Ronaldo, buscará dar otro paso más hacia el título de la liga italiana cuando visite al 'felsinei', que parece ser un rival accesible. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo.



Juventus vs. Bologna: horarios del partido

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m..

Uruguay - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

La derrota (2-0) a manos de Atlético de Madrid en la ida de octavos de final de la Champions League ha complicado las chances de seguir en carrera en Europa al plantel de Juventus. Sin embargo, en la Serie A tiene bien encaminada su ruta y ya tiene la mira puesto en Bologna.

Con 66 puntos, el conjunto dirigido por Massimiliano Allegri es el líder de la liga con una diferencia de 13 puntos sobre Napoli, su más cercano perseguidor. Llega de cosechar dos triunfos a costa de Sassuolo y Frosinone, ambos por 3-0.

"Desde que el Bologna ha cambiado de entrenador tiene otro ritmo. En Roma no mereció perder, es un equipo difícil. Nosotros debemos llegar al partido de Napoli con la ventaja inalterada. Debemos conseguir ocho triunfos para ganar el 'Scudetto'", afirmó el DT de la 'Juve' en rueda de prensa.

Por su parte, el cuadro que comanda Siniša Mihajlović marcha en el antepenúltimo puesto - 18° con 18 unidades - en zona de descenso junto con Frosinone y Chievo Verona.

Juventus vs. Bologna: posibles alineaciones

Bologna: Skorupski, Mbaye, Danilo, Gonzalez, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano, Edera; Santander y Sansone.

Juventus: Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Cancelo, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi; Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

