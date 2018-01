Juventus vs. Cagliari: se enfrentarán en el estadio Sardegna Arena por la fecha 20 de la Serie A . Los bianconeros, dirigidos por Massimiliano Allegri, están en la obligación de sumar de a tres para no perderle pisada al líder Napoli, que no debería complicarse al recibir al Hellas Verona en el San Paolo. Este cotejo será transmitido a toda Latinoamérica por la señal internacional de ESPN2.

En la previa del encuentro, el técnico Massimiliano Allegri habló para los medios de su país. Sus palabras, por momentos, estuvieron enfocadas en Paulo Dybala, a quien en las últimas jornadas lo puso en la banca de suplentes.

Juventus vs. Cagliario: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 2:45 p.m. Colombia 2:45 p.m. México 1:45 p.m. Argentina 4:45 p.m. Chile 4:45 p.m. Estados Unidos (Florida) 2:45 p.m. España 8:45 p.m.

"Él es un futbolista que no puede jugar como único delantero en un gran equipo, podía hacerlo cuando jugaba en el Palermo, porque ellos jugaban a 50 metros de la portería", dijo Allegri en la rueda de prensa previa al partido liguero de este sábado contra el Cagliari. "En Juventus, que juega a 20 metros de la portería rival, Paulo no puede jugar de delantero centro", agregó.



Así, en el 4-3-3 dibujado por Allegri en las últimas semanas, el argentino podría empezar en la posición de extremo para moverse luego hacia la zona central del campo, dejando a su compatriota Gonzalo Higuaín como único delantero.



En su intervención, el entrenador de la Vecchia Signora informó además de que el colombiano Juan Guillermo Cuadrado estará de baja para el duelo ante Cagliari a causa de un problema de pubis y afirmó que este volverá a disposición el 20 de enero, tras el parón de la próxima semana.

Juventus vs. Cagliari: probables alineaciones

Cagliari: Rafael; Romagna, Ceppitelli, Andreolli; Faragó, Ionita, Cigarini, Padoin, Miangue; Farias y Pavotelli.



Juventus: Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala e Higuaín.