Juventus vs. Crotone se ven las caras este miércoles 18 de abril por la jornada 33 de la Serie A de Italia. El partido se jugará en el Stadio Ezio Scida desde la 1:45 p.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2. El líder del certamen va por una paso más hacia el título a una fecha de jugarse pacticamente una final ante el Napoli, el otro candidato a gritar campeón.



El empate 0-0 del Napoli en la última jornada contra el Milan y la goleada 3-0 del Juventus ante el Sampdoria permitió a los turineses reforzar su liderato y hacerse con una ventaja de seis puntos sobre el conjunto sureño.

País Hora México 1:45 p.m. Perú 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Venezuela 2:45 p.m. Bolivia 2:45 p.m. Paraguay 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Uruguay 3:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. España 8:45 p.m.

El equipo "bianconero" reaccionó inmediatamente tras la eliminación de la Vhampions League padecida contra el Real Madrid y necesitará imponerse ante un Crotone que tiene absoluta necesidad de puntos si quiere alejarse de la zona de descenso.



El argentino Gonzalo Higuaín se quedó en el banquillo los noventa minutos del choque contra el Sampdoria y volverá el miércoles al once de un Juventus que puede contar con un brasileño Douglas Costa en gran estado de forma, tras las tres asistencias completadas el pasado domingo.



Los turineses buscarán mantener su ventaja sobre el Nápoles, que tendrá un encuentro a priori asequible el miércoles en casa contra el Udinese, que no gana desde el 28 de enero y que encadena nueve derrotas consecutivas.



Sin embargo, los napolitanos no están viviendo un gran momento de forma y perdieron seis puntos en los últimos cinco partidos; también tuvieron que sufrir hasta el final en las semanas pasadas para derrotar al Chievo (2-1) y al Génova (1-0).

Juventus vs. Crotone: probables alineaciones

Crotone: Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Stoian, Mandragora; Ricci, Simy, Trotta.

Juventus: Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Matuidi, Marchisio; Dybala, Higuain, Douglas Costa.