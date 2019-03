Sin Cristiano Ronaldo: Juventus vs. Empoli se ven las caras en el Juventus Stadium por Serie A

Juventus vs. Empoli (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN 2 / 10:00 a.m.) juegan por la fecha 29 de Serie A en el Juventus Stadium este sábado desde las 10:00 am. (hora peruana) y por transmisión de ESPN 2. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com. Cristiano Ronaldo no jugará por sufrir un golpe con su selección.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Juventus y Empoli.



Juventus vs. Empoli: horarios y canales en el mundo

México 1:00 am. | Sky HD

Perú 12:00 pm. | ESPN 2

Ecuador 12:00 pm. | ESPN 2

Colombia 12:00 pm. | ESPN 2

Bolivia 1:00 pm. | ESPN 2

Venezuela 1:00 pm. | ESPN 2

Argentina 2:00 pm. | ESPN 2

Chile 2:00 pm. | ESPN 2

Uruguay 2:00 pm. | ESPN 2

Paraguay 2:00 pm. | ESPN 2

Brasil 3:00 pm. | Fox Premium

España 6:00 pm. | Movistar +

Sin Cristiano Ronaldo, que se lesionó jugando por su selección en las eliminatorias a la Eurocopa 2020, Massimo Allegri debe rediseñar su ataque y volver al tridente de hace un año: Mandzukic, Dybala y Bernardeschi. Al portugués se sumará la ausencias de Andrea Bonucci.

El ánimo del cuadro de Massimiliano Allegri no es el mejor luego de haber perdido su primer partido de la temporada en la Serie A ante Genoa por 2-0. Juventus necesita ganar para tener la cabeza fresca y meterse de lleno en las definiciones que se le vienen por Copa Italia y luego la Champions League.

Y al frente estará Empoli, un cuadro de los tradicionales en el Calcio que está luchando por mantener la categoría y necesita urgente ganar si no quiere caer en zona de descenso. El equipo de Aurelio Andreazzoli no contará con el argentino Matías Silvestre por lesión y su lugar sería ocupado por Domenico Maietta.

El Juventus Stadium abre sus puertas para que la 'Vecchia Signora' reciba al Empoli con la urgencia de ganar. El título de la Serie A no se les puede complicar en estos momentos.

Juventus vs. Empoli: probables alineaciones



Juventus: Sczsesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Dybala. Allenatore: Allegri.



Empoli: Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli.

Juventus vs. Empoli: programación por Serie A

►Nadie sabe lo que tiene hasta...: Higuaín y los mejores '9' en la historia de la Selección Argentina [FOTOS]



► ¡Acaben el torneo de una vez! GOLAZO de Reiner Jesus ante Colombia por el Sudamericano Sub 17 [VIDEO]



► ¡Sorpresa total! Gigante de la Serie A se interesa por Darío Benedetto para verano



► El sueño de Zidane: Paul Pogba ya tendría una respuesta para la propuesta del Real Madrid