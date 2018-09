Primero tuvo un remate en el primer tiempo y ahora falló un doble taco a escasos metros del arco en el Juventus vs. Frosinone. Cristiano Ronaldo quiere marcar como lo hacía con el Real Madrid, pero encuentra baches en el camino por su paso por la liga italiana. En este encuentro, el delantero portugués ha tenido ocasiones de gol que ha fallado y lamentado.



Alex Sandro hizo toda la jugada. La peleó, superó a los rivales y centro desde la izquierda para Cristiano Ronaldo. El delantero portugués la tenía, estaba solo y trató de usar el taco para vencer la valla del portero Sportiello. Y tuvo gigante el italiano para detenerlo.



Cristiano Ronaldo lleva dos goles en cinco fechas disputadas en la liga italiana y, claro, tiene un registro no acorde a lo que hacía en La Liga Santander. Las marcas son más férreas, el atacante tiene mucho más marcaje y no es fácil marcarle en el campeonato italiano. Su cara lo dice todo, él intenta y trata, no puede marcar goles a doquier. No es fácil.



Juventus será local en la próxima fecha contra Bologna. Cristiano Ronaldo, como en todos los partidos de la ‘Vecchia Signora’, será titular para Massimiliano Allegri.