Juventus vs. Genoa se miden vía ESPN y RAI: juegan por jornada 10 de la Serie A con Cristiano Ronaldo

Juventus vs. Genoa se enfrentan ( EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 10 de la Serie A de Italia que se disputa este miércoles, desde la 3:00 de la tarde (hora peruana), en el Allianz Stadium. La transmisión se encuentra a cargo de ESPN 2 en un duelo que cuenta con el regreso de Cristiano Ronaldo a las canchas de juego, luego de su descanso de parte de la 'Vecchia Signora'. Sigue todas las incidencias del juego.

El regreso del portugués Cristiano Ronaldo en el partido de la Juventus contra Genoa, después de que el luso descansara por decisión compartida con el técnico Maurizio Sarri en el último empate de los turineses contra Lecce, acapara los focos en la décima jornada de la competición italiana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del enfrentamiento.

Juventus vs. Genoa: horarios en el mundo

14:00 horas - México

15:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas - Venezuela, Bolivia,

17:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Juventus vs. Genoa: canales en el mundo

Perú – RAI y ESPN 2

México – RAI y ESPN 2

Argentina – RAI y ESPN 2

Colombia – RAI y ESPN 2

Ecuador – RAI y ESPN 2

Uruguay – RAI y ESPN 2

Chile – RAI y ESPN 2



Tras disfrutar de un domingo libre con su pareja y unos amigos, Cristiano se prepara para liderar a Juventus en el duelo frente a Genoa, en el que su equipo buscar reencontrarse con el triunfo.

El último empate 1-1 cosechado en el campo del Lecce no trajo consecuencias particularmente negativas para el líder Juventus, que registra 23 unidades, pues Inter no pasó de un empate 2-2 en casa ante Parma y se quedó a un punto de los turineses.

Todo apunta a que Cristiano formará la delantera junto al argentino Paulo Dybala, ya que su compatriota Gonzalo Higuaín no está al máximo de la forma tras recibir una violento golpe en la cabeza en Lecce que le provocó una vistosa brecha en la frente.

Así lo informó el técnico del Juventus, Maurizio Sarri, quien explicó que tanto el 'Pipita' como el bosnio Miralem Pjanic todavía no están listos para competir en la antesala del compromiso.

"Pjanic no ha sufrido lesiones graves, pero veremos. El lunes no estaba en condición de poder jugar, como Higuaín, que sufrió un golpe violento. El lunes todavía no estaba recuperado", afirmó.

Con información de EFE

