En su reestreno: Buffon recibió golazo tras doble remate al palo en el Juventus vs Hellas Verona [VIDEO]

No estaba en sus planes volver así. Gianluigi Buffon se reestrenó en el arco de la 'Vieja Señora' tras su corta etapa en el PSG, pero la vuelta no fue tan auspiciosa, luego de que Miguel Veloso le diera la 'bienvenida' con un golazo desde fuera del área en el duelo entre Juventus y Hellas Verona por la fecha 4 de la Serie A de Italia.



Veloso tomó el balón tras una serie de rebotes y sacó un potente remate de zurda que se metió en el ángulo del arco de 'Gigi', que pese a su estirada no pudo hacer nada.



Miguel Veloso venció a Buffon con un remate de zurda desde fuera del área.

Como tampoco pudo hacer nada solo segundos antes en una jugada desde el punto penal. Merih Demiral estrelló su disparo en el palo izquierdo, y en la siguiente acción, Samuel Di Carmine volvió a rematar y el travesaño salvó a Buffon. Cuando parecía que el peligro había pasado, apareció Veloso para abrir el marcador.

LA PREVIA DEL PARTIDO.

En la jornada anterior de la Serie A, la Juventus tuvo una salida complicada al campo de la Fiorentina. El cuadro turinés buscó por todos los medios anotar un tanto, pero el choque terminó igualado y sin goles.



Luego, la ‘Vecchia signora’ viajó a la capital de España para medirse al Atlético de Madrid en el inicio de la Champions League. Los italianos ganaban el encuentro por 2-0, pero el conjunto albirrojo igualó cerca del último suspiro.

