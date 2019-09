Eterno 'Gigi': la providencial y brutal atajada de Buffon a los 90' que evitó empate del Hellas Verona [VIDEO]

Y un día volvió el héroe de siempre en Turín. A los 90 minutos y tras un buen contragolpe de la visita, Gianluigi Buffon evitó el empate de Hellas Verona ante Juventus , con una gran atajada luego de un remate de volea, fuerte y media altura de Darko Lazovic, que por un momento silenció el Allianz Stadium.



Lazovic apareció solo por banda derecha y conectó en primera tras un gran centro de Marco Faraoni; sin embargo, Buffon se lució al detener el disparo, aunque el rebote llegó a pies de Veloso, quien remató a la carrera pero el balón se estrelló en el travesaño.

Gianluigi Buffon salvó a la Juventus del empate sobre los 90 minutos.

Líder de la Serie A

Con escasa lucidez, Juventus sumó tres valiosos puntos este sábado ante el Hellas Verona (2-1) con un gol de penal de Cristiano Ronaldo que le sirvieron para auparse provisionalmente al liderato de la Serie A antes del derbi de Milán, partido estrella de la 4ª fecha en Italia.



Tres días después del empate cosechado en Madrid ante el Atlético en Liga de Campeones (2-2), el técnico juventino Maurizio Sarri dio la titularidad por primera vez esta temporada a Buffon, Dybala, Ramsey y Demiral.



El que deberá esperar para ver su nombre en un once de inicio es el francés Adrien Rabiot, llegado en pretemporada procedente del París SG.



Ante el recién ascendido Hellas (12º), los 'Bianconeri' sufrieron para plasmar sobre el césped su mayor potencial e incluso se vieron por detrás en el marcador.



El Hellas dispuso de un penal a favor lanzado al poste por Di Carmine. El serbio Darko Lazovic enganchó el rechace pero lo estrelló en el larguero, y en la siguiente acción, apenas 15 segundos después del lanzamiento de Di Carmine, el portugués Miguel Veloso envió su disparo a la escuadra del arco defendido por Buffon (21) para hacer el 1-0.



Pero la ventaja del Hellas no duró mucho y el galés Aaron Ramsey igualó tras un disparo lejano desviado por el alemán Koray Günter (31).



Tras la pausa fue Cristiano Ronaldo el que acudió a salvar a los suyos al convertir un penal provocado por el colombiano Juan Guillermo Cuadrado (49). Pese a que los dos equipos dispusieron de oportunidades, el marcador no volvería a moverse.



Esta victoria permite a la Juventus colocarse provisionalmente al frente de la clasificación con 10 unidades en cuatro fechas.

