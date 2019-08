¡Conectados desde el Ennio Tardini! Juventus vs. Parma EN VIVO juegan por la fecha 1 de la Serie A

Juventus vs. Parma (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN / 11:00 a.m.) se ven las caras por la primera jornada de la Serie A en el estadio Ennio Tardini. Liderados por Cristiano Ronaldo, la 'Vecchia Signora' suela con iniciar con el pie derecho el torneo italiano. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Juventus y Parma.



Juventus vs. Parma: horarios del partido

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.

Juventus iniciará la defensa titular del Calcio italiano este sábado 24 de agosto. Los ‘bianconeros’ visitarán el campo del Parma, que buscará dar la primera sorpresa de la temporada 2019-20.

En el estreno, la ‘Vecchia Signora’ sufrirá la baja sensible de Maurizio Sarri, entrenador contratado para esta campaña, procedente del Chelsea. El técnico está en tratamiento por causa de una neumonía.

Giovanni Martusciello, segundo del estratega italiano, será el encargado de dirigir el compromiso del equipo que tiene confirmada la presencia de Cristiano Ronaldo, quien esperar superar los números de la pasada temporada: 21 goles y ocho asistencias.

De otro lado, Adrien Rabiot y Matthijs De Ligt, refuerzos de la ‘Juve’ para el presente curso, fueron incluidos en la nómina de convocados para afrontar la primera jornada de la Serie A.

De acuerdo con los reportes, el volante francés tiene muchas chances de iniciar en el cuadro titular. En la previa, el ex jugador del PSG expresó que tiene deseos de arrancar la nueva experiencia con el elenco turinés.

“Personalmente, tengo muchas ganas de empezar esta aventura. Me siento en forma, hemos trabajado mucho y estamos listos. En Parma no será fácil porque somos el equipo para batir y todos darán el máximo ante nosotros. Pero tenemos confianza”, indicó a Sky Sport 24

Juventus vs. Parma: posibles alineaciones

Juventus : Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.



Parma: Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman, Barilla, Kulusevski, Inglese, Gervinho



