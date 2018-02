Juventus vs. Sassuolo se enfrentan este domingo 4 de febrero por la jornada 23 de la Serie A de Italia. El partido se jugará en el Allianz Stadium desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2. Los 'bianconeros' no pueden darse el lujo de tropezar más si no quieren perderle el paso al líder Napoli, que visitará al modesto Benevento.

La Juventus , que ganó el martes 1-0 ante el Atalanta en la semifinal de ida de la Copa Italia, recibirá en Turín al modesto Sassuolo y buscará confirmar sus grandes números defensivos.



Juventus vs. Sassuolo: horarios del partido País Hora México 8:00 a.m. Perú 9:00 a.m. Colombia 9:00 a.m. Ecuador 9:00 a.m. Venezuela 10:00 a.m. Bolivia 10:00 a.m. Paraguay 10:00 a.m. Chile 11:00 a.m. Uruguay 11:00 a.m. Argentina 11:00 a.m. España 3:00 p.m.

Los turineses solo recibieron un gol en los últimos catorce partidos que disputaron, entre todas las competiciones, y estarán liderados ofensivamente por el argentino Gonzalo Higuaín.



Tras estar siete jornadas sin ver puerta, el "Pipita" encadenó dos tantos consecutivos y busca ampliar su cuenta goleadora; en este momento suma diez goles ligueros, lo que le permitió superar los nueve tantos por décima temporada seguida.

Sassuolo, que viene de caer ante Atalanta por 3-0, debe sumar para escaparse de los últimos lugares de la tabla y no comprometerse con el descenso. Por ahora, el elenco que dirige Giuseppe Iachini ocupa el puesto 14 con 22 puntos.

Juventus vs. Sassuolo: alineaciones probables

Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic

Sassuolo: Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Matri, Politano.