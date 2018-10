Creía que era su gol, había hecho lo que pedía la jugada, pero – en su mente – no esperaba esa aparición de Rodrigo Betancur. Tampoco es que esté molesto, pues celebró el tanto del uruguayo. En el partido entre Juventus vs. Udinese en Udiné, el seleccionado charrúa abrió el marcador para la ‘Vecchia Signora’ a los 33 minutos de juego en un duelo válido por la jornada 8 de la Serie A. Cristiano Ronaldo festeja con el resto, dado que luego tuvo la oportunidad de marcar su gol.



Arrancó la jugada desde el arquero, luego la toma Rodrigo Betancur, quien se encamina en el centro del campo hacia el área rival. En ese momento, abre a la derecha para Joao Cancelo. ¿Y dónde estaba Cristiano Ronaldo? En el lado izquierdo. La jugada va quedando solo para los portugueses, Cristiano se encamina hacia el centro del área, Cancelo centra, pero… nadie se esperaba una tremenda corrida de Betancur para marcar el 1-0 del partido.



Cristiano Ronaldo se sorpresa, aunque celebra con su compañero. Los goles son para el bien del equipo y no para una estadística individual. El luso lo entiende y acompaña a todos sus compañeros que se encaminan hacia un nuevo título en la liga italiana. Cristiano Ronaldo, cada vez, va encontrando su mejor juego en el equipo titular y así lo entiende el hincha.



Juventus enfrentará el próximo sábado al Genoa por la liga italiana, en donde Cristiano Ronaldo seguramente será titular. Ha llegado para marcar goles y así lo ha hace, pese a que en esta nota, se trata de un tanto de Rodrigo Betancur y no de ‘CR7’. Así es el fútbol.