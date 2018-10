Juventus vs. Udinese : el flamante líder de la Serie A italiana visitará este sábado (EN VIVO 11:00 a.m. - Vía RAI Italia) al equipo del español Julio Velázquez por la octava jornada del certamen, con el objetivo de seguir con el pleno de puntos, y con un Cristiano Ronaldo que está en busca de aumentar su cuota goleadora en Italia.

El Dacia Arena de Udine (norte) medirá las ambiciones de un Juventus que cuenta sus partidos por victorias en esta campaña, al haber ganado los siete duelos jugados en la competición italiana y los dos disputados en la Liga de Campeones.

El conjunto del técnico Massimiliano Allegri llega a la cita tras golear el martes 3-0 al Young Boys, con el argentino Paulo Dybala en gran estado de forma, al haber firmado contra el conjunto suizo su primer triplete en la Champions League.

La 'Joya' va recuperando sensaciones para un Juventus que en Udine volverá a contar con su líder absoluto, el portugués Cristiano Ronaldo, que no jugó en el compromiso europeo al estar de baja por sanción y que busca reencontrarse con el gol ante el Udinese.

Las recientes acusaciones de una presunta violación formuladas por una modelo estadounidense, negadas "de manera tajante" el miércoles por Cristiano Ronaldo en Twitter, no quitaron la "tranquilidad" al luso, que lleva tres goles en este comienzo de temporada.

"Cristiano está bien. En lo respectivo a mañana, está preparado para jugar", declaró Allegri en rueda de prensa, dejando entender que el portugués será titular. "Veo a Ronaldo sereno, preparado para jugar. Su profesionalismo y su serenidad dentro y fuera del terreno de juego son indiscutibles", añadió.

Los turineses se verán las caras con el Udinese de Velázquez, exentrenador de Alcorcón, Real Betis o Villarreal, cuyo equipo, pese a venir de dos derrotas consecutivas, se está luciendo por un fútbol de buen nivel técnico y de notable organización táctica.

Juventus tratará de imponer su ley, en un campo en el que el año pasado ganó 6-2, para mantener la ventaja de seis puntos sobre el Nápoles, segundo, que recibirá al Sassuolo en el estadio San Paolo tras la gran victoria sellada el miércoles contra el Liverpool.

¿A qué hora juegan Juventus vs. Udinese y en qué canales se transmitirá el compromiso por la fecha 8 de la Serie A?

Perú: 11:00 a.m. (RAI Italia)

México : 11:00 a.m. (RAI Italia)

Colombia : 11:00 a.m. (RAI Italia)

España : 6:00 p.m. (Gol)

Argentina : 1:00 p.m. (RAI Italia)

Chile : 1:00 p.m. (RAI Italia)

Estados Unidos : 09:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET (RAI Italia)

Juventus vs Udinese: posibles alineaciones:

Udinese : Scuffet, Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir, Fofana, Behrami, Mandragora, de Paul, Barak, Lasagna.

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Matuidi, Bernardeschi, Bentancur, Pjanic, Ronaldo; Mandzukic.



Fuente: EFE