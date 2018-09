Luego que se confirmara la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid rumbo a Juventus , de quién se habló luego para que vaya al actual campeón de la Serie A fue de Marcelo. Incluso, los medios italianos indicaron que 'CR7' apelaría a su amistad con el lateral brasilero para sacarlo del Santiago Bernabéu. Sin embargo, el defensa optó por continuar en España.

No obstante, Juventus no se olvida de él de cara a la próxima temporada. Así lo indica este miércoles el diario Tuttosport a través de su portada impresa. Allí citó palabras de Javier Ribalta, ex ojeador de la 'Juve' en Europa, que vinculan nuevamente a Marcelo al conjunto de Turín.

"¿Adrien Rabiot y Paul Pogba en Juventus? La verdad que no lo veo posible, pero a Marcelo sí. Ya veremos", es lo que dice el citado medio sobre un posible traspaso del ex Fluminense cara al mercado verano europeo 2019-20. ¿Será que le harían hueco en el equipo de Massimiliano Allegri?

El nombre de Ribatta ha sido uno de los que estuvo en boca de todas en los últimos días. Actualmente se desempeña como director deportivo del Zenit de San Petersburgo y llevó a cabo la operación de Claudio Marchisio a la liga rusa.

"Cuando escuché que Claudio acababa contrato el pasado 17 de agosto, lo llamé de forma inmediata. Se mostró muy intrigado por nuestro proyecto deportivo. Nunca temí vaya irse a otro club o que se retire", apuntó.